الكرملين: التعاون العسكري وتنفيذ صفقة الغذاء على جدول أعمال قمة سوتشي بين بوتين وأردوغان

وقال بيسكوف للصحفيين: “نعم، على الأرجح سيتم مناقشة موضوع التعاون العسكري التقني في سوتشي”.

وأضاف بيسكوف: “يبقى التعاون العسكري التقني بين البلدين على جدول الأعمال باستمرار. وحقيقة أن تفاعلنا يتطور في مثل هذه المنطقة الحساسة يشير إلى أن النطاق الكامل لعلاقاتنا بشكل عام على مستوى عالٍ جدًا”.

وعن تنفيذ اتفاقية “صفقة الغذاء” قال بيسكوف: “ستستمر العملية وستكون هذه فرصة جيدة بالطبع لتبادل وجهات النظر في سوتشي حول كيفية توافق ذلك مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها”.