مـنتخب الجودو لفئة الكبـار يدخل معسـكر اعداد في تونـس .

طرابلس 27 يوليو 2022 م ( وال ) – دخلت عناصر منتخبنا الوطني فئة الكبار لرياضة الجودو معسكر تدريبي خارجي سيتواصل لمدة خمسة عشرة يوماً … تحت أشراف وتنظيم الجامعة التونسية للجودو .

وافاد الاتحاد العام لرياضة الجودو أن المعسكر التدريبي سيضم ايضا لاعبو منتخبات تونس والعراق والجزائر وايران في اطار استعداد المنتخبات العربية لبطولة العرب للجودو التي ستقام بتونس في النصف التاني من شهر أغسطس القادم.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني للكبار ( 7 ) رياضين وهم := محمد اللافي ….= احمد شنينه ….= احمد سعيد العجمي ……= مصطفى بن عيسى ….ميلود عمار ….= خالد عمار ….

= طارق أبوشاقور …..

ويشرف على تدريبات المنتخب المدرب التونسي عادل قيراط …