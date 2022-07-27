خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية .. الدبيبة : الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات

طرابلس 27 يوليو 2022 (وال)- التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ستيفن هكي.

وحضر اللقاء الذي تم بديوان رئاسة الحكومة سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولين هورندال، والملحق العسكري بالسفارة كريس أوفلاهرتي، ومستشار الأمن القومي بوزارة الخارجية، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وسفير ليبيا لدى المملكة المتحدة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبة أكد خلال اللقاء أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية، لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات.

من جهته؛ أعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا، موضحا أن هناك قلقا دوليا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشاد بالدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة في الملف الليبي، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.(وال)

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