نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا اليوم الاربعاء .

طرابلس 27 يوليو 2022 م ( وال ) – نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء 27 يوليو 2022 م اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرش نشط على ساحل درنة تصل سرعته إلى (25) عقدة.

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الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية الى قليلة السحب و الريح متغير الاتجاه الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25– 0.75) متر و البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (26 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة الى متوسطة لاحتمال بسيط لظهور شبورة مائية على ساحل زوارة وطرابلس.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب و الريح شرش الى بحري بوجه عام ويكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة تصل اليوم إلى (25) عقدة علي ساحل درنة.

• ارتفاع الموج لا يتجاوز (0.75) متر على الساحل الممتد من راس لأنوف الى شحات وما بين (1.00– 1.50) متر على الساحل الممتد من درنة الى اقصى الساحل الشرقي و البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة الى اقصى الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (25 – 28) مْ و الرؤيـة جيدة.