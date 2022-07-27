وزير التعليم يتابع مع مراقبي التعليم ببلديات الساحل سير الامتحانات وتنفيذ التعليم الالكتروني.

طرابلس 27 يوليو 2022 م ( وال ) – عقد وزير التربية والتعليم ” موسى المقريف ” يوم أمس اجتماعا موسعا مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات الساحل الغربي الذي يضم صبراتة، – الزاوية المركز، الزاوية الغرب، الزاوية الجنوب، صرمان، العجيلات، زوارة، الجميل، رقدالين، زلطن تم خلاله متابعة سير الامتحانات النهائية والاستعداد للعام الدراسي الجديد .

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بكلية الهندسة – صبراتة وحضره وكيل الوزارة لشؤون المُراقبات “محسن الكبيّر” مناقشة العملية التعليمية ودور مراقبي التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية، وسبل تفعيل النشاط المدرسي في جميع مؤسساتنا التعليمية وتفعيل المكتبات المدرسية

كما ناقش الاجتماع دور مراقبي التربية والتعليم في تنفيذ الخطة المستقبلية للوزارة التي تتضمن التعليم الإلكتروني، باعتباره أساسي ومهم، ويقدم الفائدة للطلاب في بيوتهم وكأنهم في الفصول الدراسية.

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