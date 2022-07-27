القائمة الكاملة للدول غير الصديقة لروسيا

يُذكر أنه في مارس/ آذار من العام الجاري، حظرت مجموعة من منظمي الخدمات المالية في جزر البهاما التعاملات التجارية مع الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات الغربية. قبل أيام قليلة، ضمت القائمة اليونان والدنمارك وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا. والآن، لن تتمكن سلوفينيا وكرواتيا من توظيف موظفين في بعثاتهما الدبلوماسية وقنصلياتهما، وقد تم وضع حدود للمشاركين الجدد الآخرين.