ليبيا نيوز

لجنة علمية بجامعة طرابلس تناقش الاستفادة من اتفاقية التعاون مع الهيئة الوطنية للابحاث وتحاليل البصمة الوراثية .

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 يوليو 2022 م ( وال ) –  عقدت اللجنة العلمية المشكلة بجامعة طرابلس برئاسة  الوكيل المساعد للكليات الطبية ” صلاح الدين عمر الباروني و عضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري و الطب البيطري و العلوم و التقنية الطبية و الزراعة  والصيدلة اجتماعا يوم أمس ناقشت خلاله وضع مقترح للاستفادة من اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة والهيئة الوطنية للابحاث وتحاليل البصمة الوراثية .

 كما تم خلال الاجتماع  مناقشة  الاستعمال المفتوح لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاجهزة المركز  وتوفير المواد المعملية لبعض الاجهزة الموجودة بكليات الجامعة لدراسة البصمة الوراثية و الاستفادة منها في الدراسات العليا و خدمة المجتمع.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للابحاث وتحاليل البصمة الوراثية هي مؤسسة علمية بحثية تتولى استخراج عينات DNA،، وإجراء بحوث علمية تقي من الأمراض الخطيرة مثل السرطان  .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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