لجنة علمية بجامعة طرابلس تناقش الاستفادة من اتفاقية التعاون مع الهيئة الوطنية للابحاث وتحاليل البصمة الوراثية .

طرابلس 27 يوليو 2022 م ( وال ) – عقدت اللجنة العلمية المشكلة بجامعة طرابلس برئاسة الوكيل المساعد للكليات الطبية ” صلاح الدين عمر الباروني و عضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشري و الطب البيطري و العلوم و التقنية الطبية و الزراعة والصيدلة اجتماعا يوم أمس ناقشت خلاله وضع مقترح للاستفادة من اتفاقية التعاون الموقعة بين الجامعة والهيئة الوطنية للابحاث وتحاليل البصمة الوراثية .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعمال المفتوح لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاجهزة المركز وتوفير المواد المعملية لبعض الاجهزة الموجودة بكليات الجامعة لدراسة البصمة الوراثية و الاستفادة منها في الدراسات العليا و خدمة المجتمع.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للابحاث وتحاليل البصمة الوراثية هي مؤسسة علمية بحثية تتولى استخراج عينات DNA،، وإجراء بحوث علمية تقي من الأمراض الخطيرة مثل السرطان .