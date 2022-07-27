ليبيا نيوز

الجفاف في العراق

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

© AFP 2022 / Asaad Niaziأطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، 24 يوليو 2022.

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© AFP 2022 / Asaad Niazi
أطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، 24 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Asaad Niaziصورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022.

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© AFP 2022 / Asaad Niazi
صورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

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© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

© AFP 2022 / Shwan Mohammed/Ahmad Al-Rubaye

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 (على اليسار). عندما وصل الخزان إلى أعلى مستوياته من المياه بعد هطول أمطار غزيرة؛ وفي 2 يوليو 2022 (يمين) وسط مستويات منخفضة قياسية حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك قلة هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

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© AFP 2022 / Shwan Mohammed/Ahmad Al-Rubaye

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 (على اليسار). عندما وصل الخزان إلى أعلى مستوياته من المياه بعد هطول أمطار غزيرة؛ وفي 2 يوليو 2022 (يمين) وسط مستويات منخفضة قياسية حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك قلة هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

© AFP 2022 / Asaad Niaziصورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022.

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© AFP 2022 / Asaad Niazi
صورة جوية تظهر زورقا ملقا على قاع جاف لجزء من أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في العراق في 24 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران.

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© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران.

© AFP 2022 / Asaad Niaziأطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، العراق 24 يوليو 2022.

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© AFP 2022 / Asaad Niazi
أطفال يقفون على قارب ممدد على السرير الجاف في أهوار الجبايش الجنوبية المتراجعة في محافظة ذي قار، العراق 24 يوليو 2022.

© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022، حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

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© AFP 2022 / Ahmad Al-Rubaye

سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022، حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.

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موقع سبوتنيك الروسي

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