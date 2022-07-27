الجفاف في العراق

© AFP 2022 / Shwan Mohammed/Ahmad Al-Rubaye

تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 (على اليسار). عندما وصل الخزان إلى أعلى مستوياته من المياه بعد هطول أمطار غزيرة؛ وفي 2 يوليو 2022 (يمين) وسط مستويات منخفضة قياسية حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك قلة هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.