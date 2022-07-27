الجفاف في العراق

مزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.
مزارع كردي يزرع البذور في حقل بمزرعة في منطقة رانيا بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي في 2 يوليو 2022، حيث انحسرت مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.
تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 (على اليسار). عندما وصل الخزان إلى أعلى مستوياته من المياه بعد هطول أمطار غزيرة؛ وفي 2 يوليو 2022 (يمين) وسط مستويات منخفضة قياسية حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك قلة هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.
تُظهر هذه المجموعة من الصور التي تم التقاطها في 18 يوليو 2022 مناظر لسد دوكان ومجرى تصريفه للطوارئ والخزان الواقع شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي: في 2 أبريل 2019 (على اليسار). عندما وصل الخزان إلى أعلى مستوياته من المياه بعد هطول أمطار غزيرة؛ وفي 2 يوليو 2022 (يمين) وسط مستويات منخفضة قياسية حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك قلة هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.
مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران.
مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران.
سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022، حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.
سمكة ميتة ترقد على تربة متصدعة في قناة ري جافة عبر حقل قمح في منطقة رانيا، تزودها بالمياه من خزان سد دوكان شمال شرق مدينة السليمانية شمال شرقي العراق في إقليم كردستان في 2 يوليو 2022، حيث تنحسر المياه بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد وتحويل الأنهار المتدفقة من إيران.
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