المفوضية الوطنية للانتخابات تنظم ورشة عمل حول مكافحة المعلومات المضللة.

طرابلس 27 يوليو 2022 م ( وال ) – انطلقت بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الاربعاء فعاليات ورشة العمل حول (التواصل في حالات الأزمات ومكافحة المعلومات المضللة)، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، ضمن خطة المفوضية لتعزيز جاهزيتها للانتخابات المرتقبة، .

وتستهدف الورشة التدريبية موظفي إدارات – التوعية والتواصل، العمليات، الشؤون القانونية، النظم والمعلومات بالمفوضية

ويتضمن المحتوى التدريبي للورشة التي تستمر على مدى يومين، تعريفات للمصطلحات الواردة في أجندتها، القيم الأساسية للمفوضية، عرض أمثلة دولية حول مواضيع التضليل الشائعة، المبادئ الأساسية للتواصل مع وسائل الإعلام والجمهور.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية نظمت خلال الفترة الماضية تدريباً حول تقنيات التثبت من الأخبار الزائفة وآليات الرصد في وسائل الإعلام، بهدف تطوير استراتيجية الاستجابة السريعة للمعلومات المضللة والاخبار الزائفة المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بناء استجابة استباقية للمعلومات المضللة المتوقعة.