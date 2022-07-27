وزيرة الخارجية تبحث مع سفيرة كندا لدى ليبيا علاقات التعاون بين البلدين .

طرابلس 27 يوليو 2022م (وال) – بحثت وزير ة الخارجية والتعاون الدولي ، نجلاء المنقوش ، سفيرة كندا لدى ليبيا “إيزابيل سافارد” والوفد المرافق لها؛ سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأكدت المنقوش خلال هذا اللقاء على عمل حكومة الوحدة الوطنية المتواصل؛ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية متفق عليها لتحقيق مطالب الشعب الليبي؛ لفرض الأمن والاستقرار داخل البلاد.

ومن جانبها نقلت السفيرة الكندية في اول لقاء لها اليوم الأربعاء مع وزيرة الخارجية ، مواصلة دعم بلادها لجهود حكومة الوحدة الوطنية.

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