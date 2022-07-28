الرئيس عباس يطلع المبعوث الروسي على مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

من جانبه أكد المسؤول الروسي موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

رام الله – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أطلع الرئيس عباس الضيف الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، قد أطلع سفير روسيا الاتحادية غوشا بواشيدزه في 7 يوليو/تموز، على التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل إسرائيل والجماعات الاستيطانية المتطرفة.