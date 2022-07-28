الرئيس عباس يطلع المبعوث الروسي على مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الروسي فلاديمير كاربوفيتش سافرونكوف.
رام الله – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أطلع الرئيس عباس الضيف الروسي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبه أكد المسؤول الروسي موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وحضر اللقاء أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ والمستشار الدبلوماسي للرئيس مجدي الخالدي وممثل جمهورية روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه.
فلسطين.. رئيس “العليا لمتابعة شؤون الكنائس” يطلع سفير روسيا على انتهاكات إسرائيل للمقدسات
17 يونيو, 13:37 GMT
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، قد أطلع سفير روسيا الاتحادية غوشا بواشيدزه في 7 يوليو/تموز، على التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل إسرائيل والجماعات الاستيطانية المتطرفة.
واتفق الطرفان على استمرار التواصل والعمل المشترك لتثبيت الوجود الفلسطيني بكافة أطيافه واستكمال التعاون لتعزيز عمل الكنائس والمؤسسات التابعة لها في ظل الهجمة الاستيطانية على أملاك الكنائس.
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