البيت الأبيض يؤكد تعافي بايدن تماما من فيروس كورونا

واشنطن – سبوتنيك. وقال طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، في خطاب دوري نشره البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية للرئيس الأميركي “مساء أمس وأيضا صباح اليوم، جاء اختبار الرئيس بايدن سلبيا لفيروس كوفيد-19”.

وأضاف “بالنظر إلى هذه العوامل المطمئنة، سيتوقف الرئيس عن إجراءات العزل الصارمة”، مشيرا إلى أنه “كإجراء احترازي سيرتدي بايدن قناعًا مناسبا لمدة 10 أيام كاملة في أي وقت يتواجد فيه مع آخرين”.

وفي السياق ذاته، نشر حساب الرئيس الأميركي الرسمي على “تويتر”، نتيجة الفحص السلبية، مرفقة بشكر بايدن للطاقم الطبي والرعاية الصحية.