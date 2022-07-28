ليبيا نيوز

( الدبيبة ) يؤكد خلال لقائه مدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس 27 يوليو 2022م ( وال )-التقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الاربعاء مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ” ستيفن هكي ” .

   وحضر اللقاء الذي تم بديوان رئاسة الحكومة سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا ” كارولين هورندال ” والملحق العسكري بالسفارة ” كريس أوفلاهرتي ” ومستشار الأمن القومي بوزارة الخارجية ، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وسفير ليبيا لدى المملكة المتحدة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

  وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ” أن ” الدبيبة ”  أكد خلال اللقاء أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات ، والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات  .

    من جهته ، أعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ، عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا ، موضحا أن هناك قلقا دوليا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية، مؤكدا دعم المملكة المتحدة للاستقرار في ليبيا .

    وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أشاد بالدور الإيجابي الذي تضطلع به المملكة المتحدة في الملف الليبي ، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.

   …( وال )…

 

 

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وكالة الأنباء الليبية

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