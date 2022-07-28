توجيه جديد من السيسي بشأن مشروعات "حياة كريمة"

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزارء، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للرئاسة المصرية.

وتم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لا سيما شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والري والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعي، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.