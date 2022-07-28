تركيا تعلن ان شحن السفن المحملة لالحبوب حسب اتفاق اسطنبول ستنطلق بعد اسبوعين .

اسطنبول 27 يوليو 2022 (وال) – توقع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن تنطلق السفن المحملة بالحبوب بموجب اتفاق إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا في غضون أسبوعين.

وقال في تصريحات لوكالة بلومبرغ، اليوم الأربعاء، أن توقيع اتفاق إسطنبول تم بعد التوصل إلى توافق بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح قالن أن مركز التنسيق المزمع إنشاؤه في إسطنبول للإشراف على شحن الحبوب سيضم ممثلين عن 4 أطراف.

وشدّد على أن عمليات الشحن لا تشمل سوى منتجات الحبوب، وستخضع السفن المحملة بها للرقابة في كل المراحل بإشراف مركز التنسيق بإسطنبول

وقال إن تركيا شعرت بالانزعاج عندما وقع هجوم السبت الماضي (على ميناء أوديسا الأوكراني)، وبحثت الموضوع على الفور مع الجانبين الروسي والأوكراني