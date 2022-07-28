شركة لوفتهانزا تعلن عن إلغاء غالبية رحلاتها المُجَدولة اليوم بسبب إضراب الموظفين العاملين على أرض المطار .

برلين 27 يوليو 2022 (وال) – أعلنت شركة لوفتهانزا في بيان صحفي ، عن إلغاء غالبية رحلاتها المُجَدولة ل يوم الأربعاء في ألمانيا، بسبب إضراب الموظفين العاملين على أرض المطار الذي ينظمه الاتحاد التجاري للخدمات المتحدة Ver.di.

وأفادت شركة الطيران أنّ الإضراب سيتسبب بأثر تشغيلي هائل في منتصف موسم ذروة السفر، مشيرة إلى أنه “يتعيّن عليها إلغاء جدول رحلات الأربعاء بالكامل تقريبًا، في مركزي الشركة داخل مطاري فرانكفورت وميونيخ”.

ومع بداية موسم العطلة الصيفية، أشارت شركة الطيران إلى أنها كانت تعمل تحت ضغط كبير من أجل إعادة جدولة الرحلات لعطلة نهاية هذا الأسبوع، عقب سلسلة من الإضرابات المتتالية. وحذّرت لوفتهانزا من أن إضراب الأربعاء قد يؤدي إلى إلغاء رحلات أو تأجيل أخرى، يومي الخميس والجمعة.

ووفق شركة لوفتهانزا، ستلغى في مطار فرانكفورت 678 رحلة بالمجمل، 32 منها يوم الثلاثاء، و646 يوم الأربعاء. وسيتأثر بذلك نحو 92 ألف مسافر.