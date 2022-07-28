ناسا تخطط لإطلاق مروحيتين إلى المريخ

تخطط وكالة ناسا الأمريكية لإطلاق مروحيتين صغيرتين إضافيتين إلى المريخ لإعادة عينات من صخور وتربة الكوكب الأحمر للأرض.

وبموجب الخطة التي أعلنتها ناسا اليوم الأربعاء، ستؤدي مركبة المثابرة التابعة لها على سطح المريخ مهمة مزدوجة وسوف تنقل ذاكرة التخزين إلى الصاروخ الذي سينقل المروحيتين إلى الكوكب بعد عشر سنوات.

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وجمعت “المثابرة” بالفعل 11 عينة مع التخطيط لمزيد من التنقيب عن الصخور، بحسب وكالة “أسوشيتدبرس”.

وفي حال تعطلت مركبة “المثابرة”، فإن الطائرتين الجاري بناؤهما وستطلقان في وقت لاحق سوف تحملان العينات على الصاروخ بدلا منها.