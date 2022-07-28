روسيا تقدم أكثر من 48500 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف إنه منذ 2 مارس، سلمت روسيا أكثر من 48500 طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا وجمهوريات دونباس.
موسكو – سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: “منذ 2 مارس 2022، سلمت روسيا 48500.3 طن [من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية] إلى أوكرانيا وجمهوريات دونباس”.
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1 يونيو, 07:56 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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