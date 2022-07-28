روسيا تقدم أكثر من 48500 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف إنه منذ 2 مارس، سلمت روسيا أكثر من 48500 طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا وجمهوريات دونباس.

موسكو – سبوتنيك . وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: “منذ 2 مارس 2022، سلمت روسيا 48500.3 طن [من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية] إلى أوكرانيا وجمهوريات دونباس”.

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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.