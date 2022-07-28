اختتام أعمال مجموعة التفكير بليبيا حول التخطيط الاستراتيجي المحلي

طرابلس 28 يوليو 2022 (وال) _ اختتمت مجموعة التفكير بليبيا حول “التخطيط الاستراتيجي المحلي والتشاركية والإدارة البلدية وإدارة النفايات” أعمال جلستها التشاورية، بمشاركة عدد من رؤساء البلديات في ليبيا، وممثلين عن المجتمع المدني بليبيا.

هذا وحضر الاختتام، (نائلة العكريمي) مديرة المكتب الإقليمي لوكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية، (هناء بكر) مديرة برامج منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، (صاندرا غوفين) بعثة الاتحاد الأوروبي ليبيا، إلى (دولف هوخفوونينغ) سفير المملكة الهولندية في ليبيا، (حسين الذوادي) رئيس رابطة المجالس البلدية، و (نادية بوسريويل) رئيسة شبكة النساء المنتخبات. (وال _ طرابلس) أ س

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