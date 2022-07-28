رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعتمد البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح، .

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) – اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” يوم أمس البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح، .

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ” توفيق الدرسي، ومع عدد من مديري المراكز الطبية ورئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي، ورئيس جهاز الخدمات العلاجية.

ويتضمن البرنامج إجراء 300 عملية قلب مفتوح من خلال المراكز الطبية في بنغازي و مصراتة و زليتن، ومستشفى طرابلس الجامعي، والمركز الوطني لأمراض القلب، تنفيذا لتوطين العلاج بالداخل.

و عرض خلال الاجتماع شريط ضوئي، من وزارة الصحة عن خطة الوزارة لتوطين العلاج بالداخل في عدد من التخصصات الطبية منها برنامج عمليات المفاصل الصناعية، وزراعة القوقعة، إلى جانب تطوير برنامج زراعة القرنية.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته باعتماد المخصصات المالية اللازمة، لتنفيذ عدد 4 برامج وفق الخطة المقدمة من وزارة الصحة، والإعلان بشكل متكامل للمواطنين عن كيفية الاستفادة من هذه البرامج، وكذلك إعداد خطة متكاملة لعام 2023.