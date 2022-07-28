القوات الأوكرانية تستخدم ألغام "ليبستوك" خلال الهجمات على دونيتسك

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية استخدمت ألغام “ليبستوك” المحظورة، خلال الهجمات على دونيتسك.

موسكو – سبوتنيك . وقالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيان، اليوم الخميس: “هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، وقامت خلال ذلك برمي العديد من الألغام المضادة للأفراد من طراز ليبستوك، تحت أقدام سكان المدينة”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس القوات الأوكرانية تهاجم نقطة تفتيش في بريانسك الروسية بطائرة مسيرة

ولفت البيان إلى أن هذه الألغام محظورة وفق المعاهدات والاتفاقات الدولية.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.