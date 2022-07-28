أوكرانيا تخسر صديقا وفيا.. ماذا بعد هذا؟

وقالت الصحيفة إن استقالة جونسون أربكت حلفاءه في العاصمة الأوكرانية كييف، إذ تخشى السلطة الأوكرانية ألا تحافظ لندن على “عرى الصداقة الوثيقة مع أوكرانيا”. ويرى وزير الخارجية دميتري كوليبا، مثلا، أنه لا يمكن أن يستمر نفس التفاعل بين كييف ولندن عندما يحل شخص آخر في مكان جونسون.