ضباط روس يكشفون عن عملاء أوكرانيين وجهوا هجمات على خيرسون

كشف ضباط الأمن الروس عن مجموعة من العملاء الأوكرانيين بقيادة منسقة؛ حيث قام أعضاء المجموعة بتعديل نيران الصواريخ والمدفعية الأوكرانية على الجيش الروسي في خيرسون وحولها.

خيرسون – سبوتنيك . وفقا لما ذكره ضابط أمن روسي لـ”سبوتنيك”: “عند محاولة تصوير مقطع فيديو في منشأة عسكرية، تم احتجاز مواطن أوكراني يدعى تيكونوف أندري فاليرييفيتش، مولود عام 1990، وهو موظف في مصنع تعليب”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس مرتزقة أجانب يعبرون عن خيبة آمالهم للانضمام إلى القتال في أوكرانيا

وأضاف الضابط: “اتضح أنه يقوم بتعديل نيران الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية، التي نفذت قصفا في نقاط الانتشار المؤقت لفيلق الجيش الروسي المتمركز في منطقة خيرسون، ومواقع أخرى للقوات المسلحة الروسية على أراضي خيرسون والمنطقة”.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصةلحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.