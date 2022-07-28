ديمقراطيون وجمهوريون سابقون يؤسسون حزبا سياسيا جديدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

لوس أنجلوس 28 يوليو 2022 (وال) – أعلن مسؤولون سابقون في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية ، عن تأسيس حزب سياسي جديد أطلقوا عليها اسم “إلى الأمام” (فوروارد).

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن أعضاء مؤسسون في الحزب الجديد إنهم يأملون في أن يصبح الحزب بديلا فعالا للحزبين الجمهوري والديمقراطي اللذين يهيمنان على السياسة الأمريكية.

ويسعى الحزب إلى التسجيل رسميا وخوض الانتخابات في 30 ولاية بحلول نهاية عام 2023 وفي جميع الولايات الخمسين بحلول أواخر عام 2024، أي في الوقت المناسب للمشاركة في انتخابات 2024 الرئاسية.

وسيترأس الحزب الجديد مبدئيا، المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندرو يانج، والحاكمة الجمهورية السابقة لنيوجيرسي كريستين تود ويتمان.

وسيعقد قادة الحزب سلسلة من الفعاليات في أكثر من عشرين مدينة في الخريف المقبل لإطلاق برنامجه وجذب الدعم . وسيقيمون حفل إطلاق رسميا في هيوستن يوم 24 سبتمبر ، وأول مؤتمر وطني للحزب في مدينة أمريكية كبيرة في الصيف المقبل. بحسب رويترز.

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