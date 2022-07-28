أسلحة موردة إلى أوكرانيا تدخل السوق السوداء

أعلن رئيس النيابة العامة الروسية عن ظهور أسلحة وصلت إلى أوكرانيا من الغرب، في السوق السوداء.

وقال إيغور كراسنوف أثناء اجتماعه مع نظيره القرغيزي كورمانكول زولوشيف، في إشارة إلى الجرائم التي يتم ضبطها في أوكرانيا:

هناك حوادث الإتجار بالأسلحة دون حسيب ورقيب. وقد باتت أسلحة كثيرة وخاصة أسلحة غربية الصنع، تظهر في السوق السوداء.

وتسلّم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون الأسلحة إلى نظام الحكم في أوكرانيا لكي تواصل قواته اعتداءاتها على السكان في منطقة دونباس الذين رفضوا الخضوع للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت بعد وقوع انقلاب في العاصمة كييف في عام 2014، وأيدوا قيام جمهوريتين شعبيتين مستقلتين (جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك).

وذكر كراسنوف أن النيابة العامة الروسية فتحت أكثر من ألف تحقيق جنائي بشأن جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها نظام كييف في دونباس.