الارصاد – البحر غير ملائم للاصطياف والسباحة

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) – نشر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد المتوقع هذا اليوم الخميس الموافق 28 من شهر يوليو الجاري .

وتضمنت النشرة حالة البحر وحركة الرياح وتبقى الأجواء صيفية حيث درجات الحرارة حسب معدلاتها الفصلية على المناطق الساحلية وتسجل ما بين (30— 34)م

بينما تشهد ارتفاع طفيف على (الدواخل – الوسط والجنوب) وتكون ما بين (36 – 42) م.

– يتوقع مركز الارصاد ظهور ضباب خفيف اخر هذه الليلة و صباح الغد الجمعة على بعض المناطق الساحلية.

يحذر مركز الارصاد المصطافين من أن البحر غير ملام للسباحة على الساحل الشرقي، وكذلك في المساء على الساحل الغربي،

عليه يرجى أخذ الحيطة والحذر.