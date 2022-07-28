فريقا الاتحاد والاهلي طرابلس في مباراة فاصلة على ملعب رادس يوم السبت لتحديد بطل الدوري لهذا العام.

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) – قررت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم اجراء مباراة فاصلة بين فريقي الاتحاد والاهلي طرابلس يوم السبت القادم الموافق 30 من شهر يوليو الجاري على تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي على ملعب رادس بتونس لتحديد بطل الدوري الليبي الممتاز لهذا الموسم.

وجاء هذا القرار في اعقاب اختتام مباريات الدوري السداسي لحسم بطل النسخة الـ«47» من الدوري الليبي الممتاز، بعد تعادل الفريقين في عدد النقاط والأهداف

حيث انتهت مباراة «الأهلي طرابلس 1 – 0 الأولمبي» «النصر 1 – 2 الاتحاد» «الأهلي بنغازي 1 – 2 الأخضر»

ترتيب الدور السداسي بعد الجولة الخامسة:

– الأهلي طرابلس: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

– الاتحاد: برصيد 11 نقطة، من 3 فوز، 2 تعادل، له 6 أهداف، وعليه 2.

– الأخضر: برصيد 9 نقاط، من 3 فوز، 2 خسارة، له 9 أهداف، وعليه 6.

– النصر: برصيد 4 نقاط، من فوز واحد، وتعادل واحد، 3 خسارة، له 4 أهداف، وعليه 7 أهداف.

– الأهلي بنغازي: برصيد 4 نقاط، فوز1، تعادل 1، خسارة 3، له 2، وعليه 5 أهداف.

– الأولمبي: برصيد 3 نقاط، فوز 1، وخسارة 4، له هدف واحد، وعليه 6 أهداف.