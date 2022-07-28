الأمن الإيراني يفكك خلية تجسس مكونة من 5 أفراد "تابعة للموساد الإسرائيلي"

أعلنت استخبارات قوى الأمن الداخلي في إيران، اليوم الخميس، القبض على زعیم وعناصر شبكة تجسس إرهابية تابعة لجهاز المخابرات الصهيوني “الموساد”.

وقالت الاستخبارات الداخلية (فراجا)، في بيانها، تم “إلقاء القبض على زعيم وأربعة أعضاء آخرين في شبكة تجسس تابعة للموساد الصهيوني”، مضيفة أن “أعضاء هذه الشبكة كانوا مرتبطين بالموساد، عبر عضو في جماعة إيرانية معارضة”.

وبحسب البيان، الذي نقلته وكالة “تسنيم” الإيرانية، فإن “أعضاء الشبكة المذكورة تلقوا تدريبا على العمليات التخريبية، لكن الأمن الإيراني تمكن من احتجاز جميع أعضاء الشبكة، قبل التنفيذ”.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، “تنفيذ عدة عمليات ناجحة لإحباط مؤامرات الكيان الصهيوني ضد البلاد خلال الأشهر الأخيرة”، مؤكدا أن ذلك “يؤشر على اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال ضمان الأمن”.

وأشار وزير الأمن الإيراني، اسماعيل خطيب، خلال لقائه جمعا من مديري الشؤون القانونية بوزارة الأمن، إلى “المؤامرات التي يحيكها الأعداء خاصة الكيان الصهيوني والجماعات الإرهابية لاستهداف أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية” وقدم “تقريرا عن الإنجازات اللافتة التي حققتها وزارة الأمن الإيرانية في إجهاض وتحييد هذه المؤامرات”، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وكانت الاستخبارات الإيرانية أعلنت، السبت الماضي، تفكيك شبكة عملاء تابعة للموساد الإسرائيلي، كانت تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران.

وكشفت الوزارة في بيان، أنه تم تفكيك واعتقال شبكة من عملاء تابعين للموساد الإسرائيلي، حيث تم إرسالهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية.