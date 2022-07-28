لتغطية العجز الكهربائي: مستشفى غريان التعليمي يستلم منظومة الطاقة الشمسية.

غريان 28 يوليو 2022 ( وال ) –استلم مستشفى غريان المركزي التعليمي – منظومة الطاقة الشمسية الحديثة لتزويد المستشفى بالتيار الكهربائي – وهي اول منظومة ذكية ( هايبي) تركب على مستوى شمال إفريقيا بهذه المواصفات.

وذكرت مصادر بالمستشفى والشركة المنفذة للمشروع لمراسل وكالة الانباء الليبية أن هذه المنظومة الحديثة التي ستسهم في – توفير الطاقة الكهربائية خاصة في هذه الفترة التي تعاني منها البلاد من طرح الأحمال نتيجة العجز في إنتاج الكهرباء – تشتغل على أربعة برامج وهي – في النهار باللوحات الشمسية واثناء اليل تتحول للبطاريات بطاقة تخزينية (20 ) ك ، وات ، وفي حال ضعف البطاريات تتحول الى شبكة الكهرباء العامة ، أما في حالة انقطاع التيار الكهربائي تتحول تلقائي الى المولد.

وأوضحت المصادر أن هذا المشروع يأتي في إطار البدء في استخدام الطاقات المتجددة وتوفير التيار الكهربائي عن طريق الطاقة الشمسية وربطها بالأقسام الحساسة مثل غرف العمليات وقسم غسيل الكلى ومعامل التحاليل ليعطي نتائج جيدة للتحاليل وكذلك توفير الاضاءة، كما تعتبر هذه المنظومة مرجع عملي لطلبة كلية الهندسة بغريان ، حيت تم الاتفاق مع المهندسين المشرفين على المنظومة بتدريب كادر من كلية الهندسة .

وحضر احتفالية و مراسم التسليم والاستلام بين إدارة المستشفى والشركة المنفذة كلا من عضو البرلمان عن مدينه غريان ” صلاح زوبيك ” ووكيل ديوان بلدية غريان ” عادل الدوكالى ” ومدير عام مستشفى غريان ” خالد زويط ” ومدير شركة الهندسية للإعمال الكهرو ميكانيكية ” مبروك الهادي صالح” ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط ” محمد الأمين ” ومنسق مشروع صندوق تحقيق الاستقرار بالأمم المتحدة الإنمائي UNDP ” سعيد زكرى ” ومهندس المشروع بوزاره الصحة ” اشرف الشارف ” ومدير الشؤون الطبية بإدارة المستشفيات ” ابراهيم عفان ” مشرف علي مشروع الطاقة الشمسية بمستشفى غريان التعليمي وبعض من الدكاترة بكلية الهندسة واكاديمية الدارسات العليا فرع غريان .

.. ( وال – غريان ) ..

(وال)