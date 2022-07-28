الإمارات تسجل أعلى معدل لهطول الأمطار منذ 27 عاما

الإحصائيات المناخية لشهر يوليو من واقع #السجلات_المناخية لدولة #الإمارات_العربية_المتحدة #المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Ho0zVXXjvX
— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) June 30, 2022
#أمطار_الخير وادي الحلو #الشارقة حالياً #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #جمعة_القايدي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/WWccI1RRXE
— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
#أمطار_الخير على المنيعي #رأس_الخيمة حالياً #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #جمعة_القايدي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/qom29D1GXV
— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
مسافي #الفجيرة حالياً #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #محسن_المحرمي #عواصف_الشمال pic.twitter.com/ecaEevXlZ7
— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
#أمطار #الفجيرة حالياً #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/BsqQZv3UnM
— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 27, 2022
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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