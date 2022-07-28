باشاغا يصف محادثاته مع الإيطاليين والفرنسيين بالإيجابية جري خلالها الالتزام بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة.

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) – وصف رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجس النواب ” فتحي باشاغا ” المحادثات التي اجراها مؤخرا مع المسؤولين الإيطاليين والفرنسيين مؤخرا بانها كانت محادثات إيجابية جري خلالها التأكيد على الالتزام بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة.

و أضاف ” باشا غا ” في منشور عبر حسابه بتو يتر قائلا إن “ ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط ويمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيّسة لأوروبا، فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.

وأثنى ” باشا غا ” على «الموقف العلني للبلدين الداعم لاستقرار وأمن بلادنا والمنادي بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، معبرا عن تقديره لـ«اعترافهما بأن الحكومة الليبية الموحدة هي شرط أساسي لنجاح الانتخابات». و أكد رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أن الأولوية القصوى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، كما تنص عليه خارطة الطريق نحو التعافي التي اقترحتها .

و كان ” باشا غا ” أجري خلال اليومين الماضيين مشاورات مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، بول سولير، تركزت حول آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا.

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