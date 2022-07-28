طفل يصدم والده بحيلة ذكية جدا ويربح رهان "الزجاجة والورقة النقدية"… فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم مشهدا طريفا لقيام طفل صغير بكسب رهان أجراه مع والده، حيث استطاع الانتصار في تحدي إخراج الورقة النقدية من أسفل الزجاجة دون لمس الأخيرة.

قد يظن البعض أن كبار العمر أكثر دهاء وذكاء من الأطفال، لكن الحقيقية قد تصدم الكثيرين، حيث يتمتع بعض الأطفال بقدرات فريدة ومحاكمة عقلية سريعة جدا.

واستطاع طفل صغير كسب التحدي الذي أجراه مع والده، حيث يعتمد الرهان على إخراج الورقة النقدية من أسفل الزجاجة المقلوبة على فوهتها دون لمسها.

وقام والد الطفل بالمحاولة الأولى عن طريق اتباع طريقة السحب السريع للورقة من أسفل الزجاجة، حيث سقطت الزجاجة وخسر الرهان.

لكن الطفل اتبع طريقة أخرى أكثر دهاء من خلال الطرق السريع والخفيف على الطاولة الأمر الذي جعل الزجاجة ترتفع لمسافة قصيرة فوق الطاولة حيث قام الطفل في هذه المرحلة بسحب الورقة على مراحل، منتصرا على والده.