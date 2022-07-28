نورلاند يُشدد على وضع اللمسات الأخيرة للتوافق على قاعدة دستورية

طرابلس 28 يوليو 2022 (وال)- أجرى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الخميس، زيارة إلى العاصمة طرابلس التقى خلالها مع عدد من المسؤولين.

وقالت السفارة الأمريكية إن السفير (نورلاند) التقى خلال الزيارة بنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ووزير خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش والفريق محمد الحداد، ومجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والعملية الانتخابية.

وأوضحت السفارة أن (نورلاند) تحدث مع نظرائه الليبيين حول أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة في طرابلس والتي أسفرت عن مقتل 16 شخصا.

وشدد السفير على أهمية وضع اللمسات الأخيرة على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كخطوة حيوية لإرساء الشرعية الكاملة للحكومة الليبية.

ونقلت السفارة الأمريكية عن نورلاند قوله : إن الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون انتخابات ويطالبون بمحاسبة قادتهم.

وأضاف أن الوضع الحالي بات لا يُحتمل، كل يوم يمرّ بدون اتفاقات بشأن الحكم الفعال وإجراء انتخابات يشكل تهديدًا لأمن الليبيين وسلامتهم. (وال)

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