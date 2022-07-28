بلدية مصراتة تُلغي استضافة معرض كتاب (لوغوس هوب) العائم

طرابلس 28 يوليو 2022 (وال)- قرر المجلس البلدي مصراتة إلغاء استضافة معرض الكتاب العائم على متن السفينة (لوغوس هوب) الذي كان مقررا إقامته بميناء مصراتة مطلع أغسطس القادم.

وقال المجلس البلدي – في بيان – إنه ألغى استضافة المعرض بعد وصول عديد التحفظات من جهات اعتبارية ومهتمين من المدينة وخارجها، كون المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية.

وأوضح المجلس أنه كلّف مجموعة من المستشارين و المتخصصين للبحث عن حقيقة وصحة هذه التحفظات، وتقرّر ضرورة إلغاء هذه التظاهرة، حرصًا على عدم إثارة أي لغط ودرءا لأي شبهات.

وأشار بلدي مصراتة أنه أبلغ إدارة المنطقة الحرة عن إلغاء الترتيبات لاستضافة هذا المعرض، مع سعينا المستمر لإقامة نشاطات أخرى تخدم الثقافة في المدينة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

وكان من المقرر أن ترسو السفينة المكتبة (لوغوس هوب) في ميناء مدينة مصراتة في (2) من أغسطس القادم لمدة أسبوع، قبل أن تستأنف رحلتها لمدينة طرابلس لترسو بميناء الشعاب في (9) من الشهر نفسه.

وسبق أن أعلنت وزارة الثقافة عن برنامج ثقافي وفني وأنشطة للأطفال ستصاحب معرض الكتاب العائم على متن السفينة وكلفت لجنة للإشراف على هذا البرنامج.

وتعود السفينة (لوجوس هوب) لمنظمة ألمانية خيرية، ويعيش على متنها أكثر من (400) متطوع، وهي محملة بأكبر مكتبة عائمة فى العالم وتجوب العالم منذ العام (1970)، واستقبلت على متنها أكثر من (40) مليون زائر فى (160) بلدًا. (وال)

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