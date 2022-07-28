فرحات بن قدارة يتابع مع شركة “الهروج” للعمليات النفطية سير عمليات الشركة والمشاريع المنجزة لزيادة الانتاج .

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) – ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ” فرحات بن قدارة ” مع رئيس لجنة إدارة شركة “الهروج” للعمليات النفطية ” خليفة عمرو، وعضوي لجنة إدارة الشركة مسعود اللقع، ومحمد جاب الله. سير عمليات الشركة النفطية ومشاريعها المنجزة لزيادة انتاج حقولها من النفط الخام .

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس يوم أمس وحضره أعضاء مجلس ادارة المؤسسة مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه شركة الهروج للعمليات النفطية ، والجهود التي بذلت لتأهيل حقل “الغاني” وإعادته للإنتاج، .

وشدد رئيس واعضاء مجلس إدارة المؤسسة على ضرورة استمرار عمليات الإنتاج والعمل على رفعها تدريجياً، للاستفادة من طفرة ارتفاع أسعار النفط العالمية.