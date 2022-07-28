ليبيا نيوز

فرحات بن قدارة يتابع مع شركة “الهروج” للعمليات النفطية سير عمليات الشركة والمشاريع المنجزة لزيادة الانتاج .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) –  ناقش رئيس  مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ”  فرحات بن قدارة ” مع   رئيس لجنة إدارة شركة “الهروج” للعمليات النفطية  ” خليفة عمرو، وعضوي لجنة إدارة الشركة   مسعود اللقع، ومحمد جاب الله.  سير عمليات الشركة النفطية  ومشاريعها المنجزة لزيادة انتاج حقولها من النفط الخام .

      كما تم خلال الاجتماع الذي عقد بطرابلس يوم أمس وحضره أعضاء مجلس ادارة المؤسسة مناقشة  الصعوبات والعراقيل التي تواجه شركة الهروج للعمليات النفطية ، والجهود التي بذلت لتأهيل حقل “الغاني” وإعادته للإنتاج، .

وشدد رئيس واعضاء  مجلس إدارة المؤسسة  على ضرورة  استمرار عمليات الإنتاج والعمل على رفعها تدريجياً، للاستفادة من طفرة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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