موظفو القطاع العام في لبنان مستمرون بالإضراب ولا رواتب هذا الشهر

وقال جعجع لـ”سبوتنيك”: “نقول لهم أعطونا رواتبنا على سعر 8 آلاف ليرة لبنانية لأنه لا يوجد أي أحد في الجمهورية اللبنانية يتعامل بسعر 1500 ليرة لبنانية سوى موظفي القطاع العام، يريدون إعطاء مساعدة غير مربوطة بأي شيء ولمدة شهرين، وكل الوعود بعد شهرين، ولا يمكن التعاطي مع القطاع العام بهذه الطريقة في وقت هناك إيرادات سريعة بالفريش دولار، ولا يريدون الحديث عنها لأنه يبدو أن هناك إفادات منها لمصالح خاصة تخصهم ولا يتكلمون بها نهائياً”.

بالمقابل، يقول عضو رابطة موظفي الإدارات العامة حسن وهبي لـ”سبوتنيك” إن الرابطة عقدت اجتماعاً وتم التصويت على من سيبقى مع الإضراب ومن ضده، وكان يوجد جزء لا يريد أن يبقى مع الإضراب ونحن منهم لأسباب، أولها أن اليوم بعد إضراب شهر وأسبوع يجب إقامة تقييم للوضع لنرى على ماذا حصلنا، هل مفيد أن نكمل فيه أم لا، صراحة لم يقبلوا أن يقوموا بدراسة جدية للموضوع كانوا مع الإضراب المفتوح وبالتصويت أكيد ربحوا لأنهم أكثرية، ولكن نحن كان رأينا هو التالي أنه بعد إضراب شهر وأسبوع يجب أن نقيم الوضع نعلق الإضراب لأسبوعين أولًا الناس لديها الكثير من المعاملات الإدارية الطارئة المفروض أن تحل الأزمة، من جهة ثانية موظفو وزارة المالية يذهبون إلى أعمالهم يخلصون الرواتب للعسكر وموظفي القطاع العام ويكون في هذا الوقت قد صدر مرسوم الزودة، وخلال أسبوعين وعلى ضوء ذلك يتقرر إما أن نعود للإضراب أم تتحسن الأحوال، هذه الفكرة التي لا يتقبلها الزملاء معنا في الرابطة”.