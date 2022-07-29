ملك ماليزيا خلال استقباله السفير الليبي يؤكد استعداد بلده لدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى استقرار الأوضاع في ليبيا .

طرابلس 28 يوليو 2022 ( وال )- قدم السفير ” محمد الصادق عطية ” سفير دولة ليبيا لدى مملكة ماليزيا أوراق اعتماده إلى ملك ماليزيا السلطان ” عبد الله رعاية الدين مصطفى بالله شاه ” .

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم أن السفير ” عطيه ” نقل تحيات رئيس المجلس الرئاسي ، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية و وزيرة الخارجية إلى ملك ماليزيا ، مؤكدا على عمق العلاقة الليبية الماليزية معرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة .

وتطلع السفير إلى بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون انطلاقا من العلاقة التاريخية الراسخة بين البلدين وحرصه الكامل على بذل مجهوداته لتعزيز أواصر علاقات التعاون المشترك ذات الأولوية بين البلدين ، معربا عن ثقته التامة بأن يجد التعاون المثمر من قبل المسؤولين بالحكومة الماليزية .

ومن جانبه أكد السلطان ” عبد الله بالله شاه ” على عمق العلاقة التاريخية للعلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين مبديا استعداد بلده لدعم كل الجهود الدولية الرامية إلى استقرار الأوضاع في ليبيا ومتمنياً عموم الأمن والاستقرار .

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