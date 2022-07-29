المؤسسة الوطنية للنفط تتابع مع لجنة إدارة شركة السرير للعمليات النفطية أداء الشركة وخططها للرفع من مستوى الانتاج .

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) – تابع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة ” فرحات بن قدارة ” في اجتماع اليوم الخميس مع رئيس لجنة إدارة شركة السرير للعمليات النفطية ” فتحي عيسى ” أداء الشركة وخططها للرفع من مستوى الانتاج .

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره كل من ” خليفة عبدالصادق ” وكيل وزارة النفط وعضو مجلس الإدارة ” وأعضاء مجلس الإدارة أحمد عمار، وحسين صافار، مسعود سليمان موسى.

تقديم عرض فني تضمن نشاط الشركة والصعوبات التي تعترض سير أعمالها، إضافةً إلى مناقشة بعض الأمور الفنية والمالية،

وأكد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على دعم الشركة وتذليل كافة الصعاب من أجل مواصلة العمل والرفع من مستوى الإنتاج .

كما تم الإشادة بنظام التحول الرقمي الذي تبنته الشركة في أعمالها الذي أضاف نجاحاً كبيراً لها، إضافة الى تحقيق معدلات باهرة في الانتاج .

وجدير بالذكر أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يواصل هذه الايام عقد اجتماعاتها مع الشركات النفطية بهدف متابعة أنشطتها وتأكيد المساعي التي تهدف لزيادة معدلات الإنتاج.