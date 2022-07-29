مسؤولة ملف دعم المرأة بمفوضية الانتخابات تناقش مع سفيرة دولة كندا افاق التعاون والبرامج المشتركة لدعم المراة

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) – التقت عضو مجلس المفوضية والمسؤول عن ملف دعم المرأة ” رباب حلب ” بسفيرة دولة كندا لدى ليبيا ” إيزابيل سافرد ” بديوان مجلس المفوضية.على هامش زيارتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة افاق التعاون الثنائي وسبل دعم المراة

وأكدت ” سافرد ” دعمها لما تقوم به الوحدة من عمل نحو مشاركة نسائية فاعلة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، مضيفةً أنهم يتطلعون لمزيد من التعاون لتسهيل مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، ومواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجه مشاركتها في الاستحقاقات المرتقبة،

وأشادت ” سافرد ” بالدور الذي تضطلع به وحدة المرأة، والذي يعكس اهتمام المفوضية وتعزيزها لهذا الدور.