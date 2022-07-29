ليبيا نيوز

مسؤولة ملف دعم المرأة بمفوضية الانتخابات تناقش مع سفيرة دولة كندا افاق التعاون والبرامج المشتركة لدعم المراة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 28 يوليو 2022 م ( وال ) –  التقت عضو مجلس المفوضية والمسؤول عن ملف دعم المرأة  ” رباب حلب ” بسفيرة دولة كندا لدى ليبيا  ” إيزابيل سافرد ”  بديوان مجلس المفوضية.على هامش زيارتها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة افاق التعاون الثنائي وسبل دعم المراة  

وأكدت ” سافرد ”  دعمها لما تقوم به الوحدة من عمل نحو مشاركة نسائية فاعلة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، مضيفةً أنهم يتطلعون لمزيد من التعاون لتسهيل مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، ومواجهة التحديات والصعوبات التي قد تواجه مشاركتها في الاستحقاقات المرتقبة،

وأشادت ” سافرد ”  بالدور الذي تضطلع به وحدة المرأة، والذي يعكس اهتمام المفوضية وتعزيزها لهذا الدور.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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