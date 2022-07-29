رئيس مجلس النواب يبحث العراقيل التي تواجه النقابة العامة للصيدلة .

طرابلس 28 يوليو 2022م ( وال ) – التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيدلة الدكتور “خليفة مسعود الذيب ” رفقة رئيس الجمعية العمومية للنقابة الدكتور “محمود الشامخ ” وعدد من رؤساء النقابات الفرعية في المنطقة الشرقية و الغربية و الجنوبية

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمكتب رئيس المجلس في مدينة القبة مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه النقابة ومهنة الصيدلة وتذليل الصعوبات التي تواجه المهنة بشكل عام.

وفي ختام اللقاء قدم الحاضرون درع الوطن لرئيس مجلس النواب تقديراً لجهوده الوطنية في خدمة الوطن.

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