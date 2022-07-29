رئيس ديوان المحاسبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية يناقشان مشكلة ديون علاج مرضى التوحد في اﻷردن .

طرابلس 28 يوليو 2022م ( وال ) – خصص الاجتماع الذي عقده رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك ” مع وزيرة الشؤون الاجتماعية لمناقشة وضع الحلول النهائية للمشاكل التي تواجه مرضى التوحد المتواجدين للعلاج بالساحة اﻷردنية ، وعلى الاخص مشكلة الديون المتراكمة مقابل العلاج .

وأكد ” شكشك ” على أهمية حل هذه اﻹشكالية وأن متابعته ستكون مباشرة الى ان يتم تسديد على الاقل جزء من هذه الديون بما يمكن من استمرار العلاج لهذه الحالات .

من جانبها اقترحت وزيرة الشؤون الاجتماعية امكانية الفصل بين ملف علاج مرضى التوحد وملف علاج الحالات اﻷخرى ، باعتبار أن فئة مرضى التوحد بحاجة إلى رعاية خاصة .

وتطرق الاجتماع أيضا إلى تفعيل العقد المبرم بين مركز التوحد واﻷكاديمية اﻷردنية لعلاج التوحد لتوطين العلاج بالداخل، وذلك بعودة بعض حالات التوحد الليبيين من الساحة اﻷردنية لاستكمال علاجهم في ليبيا عن طريق مركز التوحد .

من جانبه استعرض رئيس لجنة مراجعة الديون بالخارج الصعوبات التي تواجه اللجنة من حيث صرف المستحقات المالية الخاصة باﻷكاديمية اﻷردنية لعلاج التوحد .

وفي ختام الاجتماع أبدى رئيس ديوان المحاسبة استعداد الديوان ووقوفه الدائم إلى جانب المرضى الليبيين بصفة عامة ومرضى التوحد على وجه الخصوص.

وحضر الاجتماع مدير مركز التوحد – مدير اﻷكاديمية اﻷردنية للتوحد – رئيس لجنة مراجعة الديون بالخارج .

… ( وال ) ….