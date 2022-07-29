موسكو: لافروف سينظر في طلب واشنطن لمحادثة بلينكن "عندما يسمح الوقت.. لديه جدول أعمال ممتلئ"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سينظر في طلب وزارة الخارجية الأميركية بشأن ترتيب محادثة بينه وبين نظيره الأميركي أنتوني بلينكن “عندما يسمح الوقت بذلك”.

وقالت زاخاروفا، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الخميس، تعلقا على الطلبات الأمريكية المتكررة لإجراء اتصال بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي:

“سينظر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هذا الطلب عندما يسمح الوقت.. لديه حاليًا جدول أعمال ممتلئ بالاتصالات الدولية، ويستعد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند”. ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

أكدت واشنطن، من جديد، اليوم الخميس، أنها تسعى لإجراء محادثة هاتفية بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، بعد يوم واحد من إعلان بلينكن عزمه إجراء اتصال مع لافروف خلال الأيام القادمة.

واشنطن تبدي رغبتها من جديد بإجراء محادثة هاتفية بين بلينكن ولافروف

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في إفادة صحفية، اليوم الخميس:

“لقد عبرنا عن اهتمامنا، وأوضحنا لروسيا الاتحادية، أننا نسعى لإجراء محادثة بين وزير الخارجية بلينكن ووزير الخارجية لافروف”. نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية

وتابع المتحدث موضحا: “أجرينا اتصالات مع النظراء الروس المناسبين لتقديم طلب اتصال”، وتابع برايس أن “الحكومة الروسية علمت أمس بطلب إجراء محادثة هاتفية”.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سرغي لافروف، في الأيام القادمة، وأن بلاده قدمت مقترحا “جوهريا” إلى موسكو لتسهيل إطلاق سراح الأميركيين، باول ويلان وبريتني غرينر، المحتجزين في روسيا.

وأوضح بلينكن، “أتوقع أن أتحدث في الأيام المقبلة مع وزير الخارجية الروسي (ٍسيرغي) لافروف لأول مرة منذ بدء الحرب”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: “أخطط لإثارة قضايا كانت ذات أولوية قصوى، الإفراج عن الأميركيين بول ويلان وبريتني غرينر، اللذان تم احتجازهما ظلما ويجب السماح لهما بالعودة إلى الوطن”.