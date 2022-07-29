‏لأول مرة… "تويتر" يتيح كتابة "الحالة" في التغريدات

بدأ موقع “تويتر” في اختبار ميزة جديدة، وهي إمكانية كتابة المغردين لـ”حالتهم”.‏

وظهر اختبار الميزة لبعض مستخدمي “تويتر”، والتي توفر لهم عدة تسميات جاهزة مكتوبة مسبقا، لكي ينتقوا واحدة من بينها كـ”حالتهم” في التغريدة.

وأكد متحدث باسم شركة “تويتر” صحة إجرائها للاختبار المحدود للميزة في بيان قدمه إلى موقع “تيك كرانش”، بينما قام مستخدمو موقع التغريدات بنشر لقطات شاشة ثابتة (سكرين شوت) للميزة التي تخضع للاختبار حاليا.

I don’t know how twitter managed to release a more embarrassing and unusable feature than cotweets in the same month but here it is. these are all the statuses you can use. no custom statuses allowed pic.twitter.com/2BPwku1qi1 — Takes Of Vesperia (@coolranchzaku) July 27, 2022

وقال المتحدث باسم “تويتر” إنه و”لفترة محدودة، نقوم باختبار ميزة تسمح لك بإضافة موضوع “حالة” من قائمة محددة مسبقا إلى تغريداتك، من أجل توفير سياق أكثر لمتابعيك”.

وتابع: “لذا سواء كنت على وشك نشر سلسلة تغريدات ساخنة، أو مشاركة أفكارك، أو تمر بحالة سيئة في يوم الاثنين، فإنه يمكن لتغريداتك أن تنقل ما تنوي فعله بشكل أفضل”.