الدبيبة يصدر تعليماته بتوفير المخصصات المالية لعلاج الأطفال المحقونين بالإيدز.

طرابلس 29 يوليو 2022 م ( وال ) – أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، «تعليماته بتوفير المخصصات اللازمة من وزارة المالية وفق المقترح المدروس والمعتمد من لجنة الميزانية بالوزارة» لعلاج الأطفال المحقونين بالإيدز.

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الخميس مع اللجنة العليا لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بمرض نقص المناعة المكتسبة، وعدد من المرضى المصابين، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بالإيدز، والاستماع لكافة المشاكل التي تواجههم والتي لم يوضع لها حلول جذرية منذ سنوات.

كما أصدر الدبيبة تعليماته لوزيرة الخارجية والتعاون الدولية، بضرورة تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن حقوقا كثيرة فُقدت.

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