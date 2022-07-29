وزيرة خارجية ألمانيا: تركيا شريك لا غنى عنه لكن بيننا بعض الخلافات الجوهرية

أصدرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بيانا، اليوم الخميس، بشأن أول زيارة رسمية لها إلى تركيا واليونان.‏

وأوضحت في البيان أن وصول التعاون بين دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق في الآونة الأخيرة كان السبب وراء زيارتها إلى تركيا واليونان.

وفيما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أن تركيا “شريك لا غنى عنه”، فقد لقتت إلى أن هناك بعض “الخلافات الجوهرية” معها أيضا.

وقالت: “تركيا شريك لا غنى عنه، وترتبط ارتباطا وثيقا بألمانيا أكثر من أي دولة أخرى تقريبا، إن قلوب الملايين من الناس تنبض لكلا بلدينا، وفي ظل هذه الخلفية من المهم بالنسبة لي ألا ننحرف أكثر فأكثر عن بعضنا البعض سياسيا”.

وتابعت: “كما هو الحال في أي علاقة وثيقة، سنتحدث بصراحة مع بعضنا البعض بشأن وساطة تركيا لتوقيع اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب من أوكرانيا، والتي منحت بصيص أمل لملايين الأشخاص في إمكانية تجنب أسوأ أزمة جوع، كذلك الخطط المشتركة في “الناتو”.

وأردفت: “لكن بالطبع سأتناول أيضا القضايا في تركيا التي لدينا خلافات جوهرية في بعض الأحيان، بما في ذلك التدخلات العسكرية في شمال سوريا، وحقوق الإنسان، والامتثال لالتزامات الدولة كعضو في مجلس أوروبا، وهنا أيضا يجب أن نتأكد من أن مساراتنا تبدأ في التقارب مرة أخرى”.

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وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيانها إلى أن “الأمن في البحر الأبيض المتوسط أيضا سيكون محورا مهما لمحادثاتها في اسطنبول وأنقرة، وشددت على أن رسالتها هناك هو حل المشكلات من خلال المحادثات وليس عن طريق تصعيد التوترات”.