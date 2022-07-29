مصدر عسكري سقطري يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة وصول معدات عسكرية وخبراء إسرائيليين إلى الجزيرة

نفى مصدر عسكري رفيع تابع للقوات المسلحة الجنوبية في محافظة أرخبيل سقطرى، نزول أي معدات عسكرية أو جنود إماراتيين أو إسرائيليين في أي من مناطق الجزيرة.
وقال المصدر في اتصال مع “سبوتنيك” اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة والأمن الجنوبي هي من تتواجد في كل شبر من أرض سقطراء الغالية، كذلك قوات الواجب 808 للأشقاء السعوديين وهذه شهادة لله ثم للتاريخ”.
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9 ديسمبر 2021, 13:00 GMT
وأكد المصدر عدم صحة ما تناولته بعض التقارير الإعلامية، وأن تواجد الأشقاء الإماراتيين للأعمال الإنسانية والجميع يعلم ذلك، ويتمثل ذلك في الدور الذي تقوم به مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات كالمياه والكهرباء والطرق والأنشطة الرياضية.
وأكد المصدر مجددا على عدم وجود أي جندي أو آلية عسكرية إماراتية أو عناصر إسرائيلية، حيث تم تناول تلك التقارير بغرض التشويش على حالة الاستقرار التي تعيشها الجزيرة.
وأوضح المصدر أن منطقة “نوجد” التي وردت في تلك التقارير المغلوطة شهدت أمس الخميس انطلاق فاعلية مهرجان الشيخ زايد بنسختها السادسة على التوالي باستاد ربدان الرياضي الثقافي.
وبدأت الفعالية بالمبارة بين الفريقين الرياضيين، نادي “الهلال الرياضي ونادي الشرق الرياضي” وبحضور كل من: وكيل أول محافظة ارخبيل سقطرى، رايد الجريبي، والقائم بأعمال القيادة المحلية انتقالي سقطرى، ناضم بن قبلان، ووكيل محافظة سقطرى العميد الركن/صالح علي سعد، وشيخ مشائخ محافظة سقطرى الشيخ/ سليمان شلولها ومدير عام أمن سقطرى العميد الركن /علي الدكسمي، وأركان اللواء أول مشاة بحري سقطرى العميد الركن/ محسن الحاج، وعدد من المدراء العموم ورؤساء الأندية الرياضية والمشائخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من الجماهير الرياضية.
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