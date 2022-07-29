الجزائر ترفع التجميد عن التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا

الجزائر – سبوتنيك . وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، اطلعت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منها أن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها”.