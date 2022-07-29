المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي، مساء امس الخميس أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” (المحظور في روسيا) نفذوا 8 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
موسكو – سبوتنيك. وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية”.
وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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