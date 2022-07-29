المصالحة الروسي يرصد 8 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

أعلن مركز المصالحة الروسي، مساء امس الخميس أن مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” (المحظور في روسيا) نفذوا 8 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

موسكو – سبوتنيك . وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، إنه “خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 8 حالات قصف من قبل جماعة “جبهة النصرة” الإرهابية”.

وأوضح أنه تم تسجيل 6 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.