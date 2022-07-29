مرشح رئاسة الوزراء البريطانية سوناك: لا أرى مكانا لجونسون في الحكومة الجديدة

صرح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك والمرشح لرئاسة الحكومة، بأنه لن يبحث عن وظيفة لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في حال انتخابه زعيما جديدا لحزب المحافظين، ورئيسا للوزراء.

موسكو – سبوتنيك . وقال سوناك ردا على سؤال بشأن إمكانية تعيين جونسون مبعوثا إلى أوكرانيا في وقت لاحق: “أنا لست هنا من أجل منح الوظائف للناس”.

وأضاف أنه لا يرى مكانا لجونسون في الحكومة البريطانية في المستقبل.

يذكر أن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس وصلا إلى المرحلة النهائية من المنافسة من أجل منصب رئيس الوزراء الجديد.