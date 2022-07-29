الحداد يلتقي بنورلاند ، والثاني يثني على رئيس الأركان لسعيه لمنع تجدد الحرب والاشتباكات المسلحة.

طرابلس 29 يوليو 2022م ( وال) – التقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن “محمد الحداد” أمس الخميس بطرابلسرسفير أمريكا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” .

وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي إن هذا اللقاء يأتي لبحث الأمن والاستقرار في ليبيا، وخاصة في ظل التوتر الذي شهدته العاصمة الأيام الماضية.

وأثنى السفير “نورلاند” خلال اللقاء على الجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، في سبيل الوصول بليبيا للاستقرار، من خلال حرصه على استمرارية وقف إطلاق النار، وسعيه لمنع تجدد الحرب والاشتباكات المسلحة.

كما أشاد بلقاء الفريق أول ركن “محمد الحداد”، مع الفريق أول “عبدالرزاق الناظوري”، للعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

(وال)